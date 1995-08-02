Menu
Anastasiya Vasileva
Date of Birth
2 August 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Vmeste veselee 4.1
Vmeste veselee (2022)
Upyri 3.5
Upyri (2018)
List ozhidaniya 0.0
List ozhidaniya (2023)

Filmography

Genre
Year
List ozhidaniya
List ozhidaniya
Drama 2023, Belarus
Vmeste veselee 4.1
Vmeste veselee
Comedy, Romantic 2022, Russia
Upyri 3.5
Upyri
Horror 2018, Belarus
