Anastasiya Vasileva
Anastasiya Vasileva
Anastasiya Vasileva
Date of Birth
2 August 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
4.1
Vmeste veselee
(2022)
3.5
Upyri
(2018)
0.0
List ozhidaniya
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Horror
Romantic
Year
All
2023
2022
2018
All
3
Films
3
Actress
2
Director
1
Producer
1
List ozhidaniya
List ozhidaniya
Drama
2023, Belarus
4.1
Vmeste veselee
Vmeste veselee
Comedy, Romantic
2022, Russia
Watch trailer
3.5
Upyri
Upyri
Horror
2018, Belarus
