Adam Hampton
Date of Birth
1 January 2000
Age
25 years old
Zodiac sign
Capricorn
Eye colour
brown
Popular Films
5.3
90 Feet from Home
(2019)
3.8
Gremlin
(2017)
0.0
Hunting Season
(2025)
Filmography
Hunting Season
Action, Crime, Drama
2025, USA
5.3
90 Feet from Home
Crime, Drama, Thriller
2019, USA
3.8
Gremlin
Horror, Thriller
2017, USA
