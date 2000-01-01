Menu
Adam Hampton
Adam Hampton

Date of Birth
1 January 2000
Age
25 years old
Zodiac sign
Capricorn
Eye colour
brown

Popular Films

90 Feet from Home 5.3
90 Feet from Home (2019)
Gremlin 3.8
Gremlin (2017)
Hunting Season 0.0
Hunting Season (2025)

Filmography

Hunting Season
Action, Crime, Drama 2025, USA
90 Feet from Home 5.3
Crime, Drama, Thriller 2019, USA
Gremlin 3.8
Horror, Thriller 2017, USA
