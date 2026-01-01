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Mikhail Panyukov
Mikhail Panyukov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Panyukov
Mikhail Panyukov
Mikhail Panyukov
Date of Birth
20 February 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Romantic hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.3
Margarita Nazarova
(2016)
0.0
Krasavica i chudovische
(2021)
Filmography
Krasavica i chudovische
Romantic,
2021, Russia
7.3
Margarita Nazarova
Drama, History
2016, Russia
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