Alexander Nevzorov
Alexander Nevzorov
Date of Birth
3 August 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
6.8
Purgatory
(1998)
0.0
Zapiski otelera #Gelveciya
(2020)
Filmography
Genre
All
Comedy
War
Year
All
2020
1998
All
2
Films
1
TV Shows
1
Writer
1
Director
1
Producer
1
Actor
1
Zapiski otelera #Gelveciya
Comedy
2020, Russia
6.8
Purgatory
Chistilishche
War
1998, Russia
