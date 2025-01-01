Menu
Anastasiya Mishina
Anastasiya Mishina

Date of Birth
23 October 1993
Age
31 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.8
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator (2022)
Zoya 4.2
Zoya (2020)
Moryachka 0.0
Moryachka (2024)

Filmography

Belaya polosa
Detective 2025, Russia
Moryachka
Romantic 2024, Russia
Za den do...
Detective, Romantic 2024, Russia
Tajny Kareninoj
Documentary 2024, Russia
Subbotnyaya zhena
Romantic 2023, Russia
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.8
History, Documentary 2022, Russia
Zoya 4.2
Drama, History, War 2020, Russia
