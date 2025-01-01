Menu
Adam Mason
Adam Mason Adam Mason
Adam Mason

Adam Mason

Adam Mason

Date of Birth
1 January 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Not Safe for Work 5.8
Not Safe for Work (2014)
Play Dead 5.4
Play Dead (2022)
Misconduct 5.3
Misconduct (2016)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 7 Producer 4 Director 4 Writer 7
Baby Blue 4.8
Baby Blue Baby Blue
Horror 2023, USA
Play Dead 5.4
Play Dead Play Dead
Horror, Thriller 2022, USA
Watch trailer
Songbird 5.1
Songbird Songbird
Thriller, Drama, Romantic 2020, USA
Watch trailer
Misconduct 5.3
Misconduct Misconduct
Drama, Thriller 2016, USA
Watch trailer
Not Safe for Work 5.8
Not Safe for Work Not Safe for Work
Thriller 2014, USA
Watch trailer
Luster 4.8
Luster Luster
Horror, Thriller 2010, USA
The Devil's Chair 4.8
The Devil's Chair The Devil's Chair
Horror 2007, USA / Great Britain
