Adam Mason
Adam Mason


Adam Mason
Adam Mason
Adam Mason
Date of Birth
1 January 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.8
Not Safe for Work
(2014)
5.4
Play Dead
(2022)
5.3
Misconduct
(2016)
Filmography
Genre
All
Drama
Horror
Romantic
Thriller
Year
All
2023
2022
2020
2016
2014
2010
2007
All
7
Films
7
Producer
4
Director
4
Writer
7
4.8
Baby Blue
Baby Blue
Horror
2023, USA
5.4
Play Dead
Play Dead
Horror, Thriller
2022, USA
Watch trailer
5.1
Songbird
Songbird
Thriller, Drama, Romantic
2020, USA
Watch trailer
5.3
Misconduct
Misconduct
Drama, Thriller
2016, USA
Watch trailer
5.8
Not Safe for Work
Not Safe for Work
Thriller
2014, USA
Watch trailer
4.8
Luster
Luster
Horror, Thriller
2010, USA
4.8
The Devil's Chair
The Devil's Chair
Horror
2007, USA / Great Britain
