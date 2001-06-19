Menu
Anastasiya Strukova
Anastasiya Strukova
Date of Birth
19 June 2001
Age
24 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
4.8
Unwanted
(2021)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2021
All
1
Films
1
Actress
1
4.8
Unwanted
Nich'ya
Drama
2021, Russia
Watch trailer
