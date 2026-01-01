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Misha Marales
Misha Marales
Kinoafisha
Persons
Misha Marales
Misha Marales
Misha Marales
Date of Birth
16 December 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
6.8
Kolotushka
(2023)
6.5
Tsirk!
(2024)
6.3
Don't Heal Me
(2020)
Filmography
Dom hodunom
Dom hodunom
Comedy
2026, Russia
6.5
Tsirk!
Comedy
2024, Russia
6.8
Kolotushka
Drama, Comedy
2023, Russia
6.3
Don't Heal Me
Ne lechi menya
Comedy
2020, Russia
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