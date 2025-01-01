Menu
Barbara Bialowas
Awards
Awards and nominations of Barbara Bialowas
Awards and nominations of Barbara Bialowas
Razzie Awards 2021
Worst Screenplay
Winner
Worst Director
Nominee
Worst Director
Nominee
