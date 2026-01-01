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Yasmin Al-Khudhairi
Yasmin Al-Khudhairi
Kinoafisha
Persons
Yasmin Al-Khudhairi
Yasmin Al-Khudhairi
Yasmin Al-Khudhairi
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.2
Hilda
(2020)
7.1
Ackley Bridge
(2017)
6.8
A Good Girl's Guide to Murder
(2024)
Filmography
6.8
A Good Girl's Guide to Murder
Crime, Thriller
2024, Great Britain
7.2
Hilda
Hilda
Drama
2020, Great Britain
7.1
Ackley Bridge
Drama, Romantic
2017, Great Britain
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