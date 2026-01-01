Marc-Uwe Kling

Menu
Date of Birth
1 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Writer, Actor, Producer
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Die Känguru-Chroniken 5.5
Die Känguru-Chroniken Die Känguru-Chroniken
Comedy 2020, Germany
Watch trailer
