Marc-Uwe Kling
Date of Birth
1 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Writer, Actor, Producer
Actor type
Comedy actor
Filmography
5.5
Die Känguru-Chroniken
Die Känguru-Chroniken
Comedy
2020, Germany
