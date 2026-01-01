Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Erika Hau
Erika Hau
Kinoafisha
Persons
Erika Hau
Erika Hau
Erika Hau
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Action heroine
,
Horror actress
Popular Films
6.5
Black Summer
(2019)
5.2
Keep Breathing
(2022)
Filmography
5.2
Keep Breathing
Drama, Adventure, Thriller,
2022, USA
6.5
Black Summer
Drama, Action, Horror
2019, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree