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Lisa Vicari
Lisa Vicari
Kinoafisha
Persons
Lisa Vicari
Lisa Vicari
Lisa Vicari
Date of Birth
11 February 1997
Age
29 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Thriller heroine
,
Science-fiction heroine
,
Dramatic actress
Popular Films
8.1
Dark
(2017)
7.9
Hijack
(2023)
6.4
Isi & Ossi
(2020)
Filmography
Struwwelpeter
Thriller, Crime
2026, Germany
4.5
Django
Drama, Western
2023, France
7.9
Hijack
Thriller
2023, USA
6.4
Isi & Ossi
Isi & Ossi
Comedy, Romantic
2020, Germany
8.1
Dark
Drama, Sci-Fi, Mystery
2017, USA
6.3
Hell
2016: Das Ende der Nacht
Sci-Fi, Thriller
2011, Germany
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