Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Lisa Vicari
Lisa Vicari Lisa Vicari
Kinoafisha Persons Lisa Vicari

Lisa Vicari

Lisa Vicari

Date of Birth
11 February 1997
Age
29 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Thriller heroine, Science-fiction heroine, Dramatic actress

Popular Films

Dark 8.1
Dark (2017)
Hijack 7.9
Hijack (2023)
Isi & Ossi 6.4
Isi & Ossi (2020)

Filmography

Struwwelpeter
Thriller, Crime 2026, Germany
Django 4.5
Django
Drama, Western 2023, France
Hijack 7.9
Hijack
Thriller 2023, USA
Isi & Ossi 6.4
Isi & Ossi Isi & Ossi
Comedy, Romantic 2020, Germany
Dark 8.1
Dark
Drama, Sci-Fi, Mystery 2017, USA
Hell 6.3
Hell 2016: Das Ende der Nacht
Sci-Fi, Thriller 2011, Germany
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more