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Naian González Norvind
Naian González Norvind
Kinoafisha
Persons
Naian González Norvind
Naian González Norvind
Naian González Norvind
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.6
Corina
(2024)
6.5
New Order
(2020)
6.4
The Follies
(2025)
Filmography
6.4
The Follies
Las Locuras
Drama
2025, Mexico
Watch trailer
7.6
Corina
Corina
Comedy, Drama
2024, Mexico
6.5
New Order
Nuevo orden
Drama
2020, Mexico / France
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