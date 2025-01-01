Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Danielle Arbid
Awards
Awards and nominations of Danielle Arbid
Danielle Arbid
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Danielle Arbid
Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2004
C.I.C.A.E. Award
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree