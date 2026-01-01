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Ashton Solecki
Ashton Solecki
Kinoafisha
Persons
Ashton Solecki
Ashton Solecki
Ashton Solecki
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Science-fiction heroine
,
Thriller heroine
Popular Films
7.8
The Martial Artist
(2025)
5.3
Roswell Delirium
(2024)
4.4
The Desert Project
(2020)
Filmography
7.8
The Martial Artist
The Martial Artist
Drama
2025, USA
5.3
Roswell Delirium
Roswell Delirium
Drama, Sci-Fi, Thriller
2024, USA
4.4
The Desert Project
The Desert Project
Sci-Fi, Thriller, Comedy
2020, USA
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