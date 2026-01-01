Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Leonardo Carrozzo
Leonardo Carrozzo
Kinoafisha
Persons
Leonardo Carrozzo
Leonardo Carrozzo
Leonardo Carrozzo
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.7
Hidden Away
(2020)
Filmography
6.7
Hidden Away
Volevo nascondermi
Drama, Biography
2020, Italy
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree