Martin Karmann
Kinoafisha
Persons
Martin Karmann
Martin Karmann
Martin Karmann
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Romantic hero, Science-fiction hero
Popular Films
6.7
Simon's Got a Gift
(2019)
4.9
100 Million!
(2025)
4.9
100 Million!
100 millions!
Comedy
2025, France
Watch trailer
6.7
Simon's Got a Gift
La dernière vie de Simon
Family, Romantic, Sci-Fi
2019, France / Belgium
Watch trailer
