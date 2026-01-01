Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Li Lian
Li Lian
Kinoafisha
Persons
Li Lian
Li Lian
Li Lian
Date of Birth
31 December 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
7.2
New Air
(2022)
6.5
Kun ta: Fan zhuan xing qiu
(2017)
Filmography
7.2
New Air
New Air
Sci-Fi, Short
2022, China
6.5
Kun ta: Fan zhuan xing qiu
Kun ta: Fan zhuan xing qiu
Animation
2017, China
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree