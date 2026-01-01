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Li Lian Li Lian
Kinoafisha Persons Li Lian

Li Lian

Li Lian

Date of Birth
31 December 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

7.2
New Air (2022)
Kun ta: Fan zhuan xing qiu 6.5
Kun ta: Fan zhuan xing qiu (2017)

Filmography

7.2
New Air New Air
Sci-Fi, Short 2022, China
Kun ta: Fan zhuan xing qiu 6.5
Kun ta: Fan zhuan xing qiu Kun ta: Fan zhuan xing qiu
Animation 2017, China
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