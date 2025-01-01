Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Daniel Farrands Awards

Awards and nominations of Daniel Farrands

Daniel Farrands
Awards and nominations of Daniel Farrands
Razzie Awards 2020 Razzie Awards 2020
Worst Picture
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more