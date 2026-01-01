Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Martin Clausen
Martin Clausen
Kinoafisha
Persons
Martin Clausen
Martin Clausen
Martin Clausen
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.5
I Was at Home, But
(2019)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2019
All
1
Films
1
Actor
1
5.5
I Was at Home, But
Ich war zuhause, aber / I Was at Home, but
Drama
2019, Germany / Serbia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree