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Ligalize
Ligalize
Kinoafisha
Persons
Ligalize
Ligalize
Ligalize
Date of Birth
30 June 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.4
Beef. Russian Hip-Hop
(2018)
Filmography
5.4
Beef. Russian Hip-Hop
Beef. Russian Hip-Hop
Musical, Drama, Biography
2018, Russia
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