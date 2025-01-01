Andrea Pietra

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
26 March 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Producer
Popular Films
6.6
An Unexpected Love
(2018)
0.0
El Eternauta
(2025)
Filmography
El Eternauta
Drama, Action, Sci-Fi
2025, Argentina/USA
6.6
An Unexpected Love
El amor menos pensado
Romantic, Comedy
2018, Argentina
Watch trailer
