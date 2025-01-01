Andrey Zagidullin

Menu
Date of Birth
10 June 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Producer, Writer

Popular Films

Beg 6.0
Beg (2020)
Domovoy 5.8
Domovoy (2024)
Fantom 0.0
Fantom (2020)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 3 TV Shows 1 Director 4
Domovoy 5.8
Domovoy
Fantasy, Horror 2024, Russia
Watch trailer
Fantom
Fantom
Drama, Mystery 2020, Russia
Beg 6
Beg
Thriller 2020, Russia
Watch trailer
Sensor
Sensor
Thriller 2019, Russia
