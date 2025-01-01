Menu
Andrey Zagidullin
Date of Birth
10 June 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Producer, Writer
Popular Films
6.0
Beg
(2020)
5.8
Domovoy
(2024)
0.0
Fantom
(2020)
Filmography
Genre
All
Drama
Fantasy
Horror
Mystery
Thriller
Year
All
2024
2020
2019
All
4
Films
3
TV Shows
1
Director
4
5.8
Domovoy
Domovoy
Fantasy, Horror
2024, Russia
Watch trailer
Fantom
Drama, Mystery
2020, Russia
6
Beg
Beg
Thriller
2020, Russia
Watch trailer
Sensor
Thriller
2019, Russia
