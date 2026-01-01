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Caroline Ford
Caroline Ford
Kinoafisha
Persons
Caroline Ford
Caroline Ford
Caroline Ford
Date of Birth
13 May 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress, Director
Actor type
Dramatic actress
,
Horror actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.8
Carnival Row
(2019)
7.4
Sleepy Hollow
(2013)
6.5
FBI: International
(2021)
Filmography
6.5
FBI: International
Drama, Crime
2021, USA
7.8
Carnival Row
Drama, Fantasy, Horror
2019, USA
5.4
Nekromancer
Nekrotronic
Horror, Comedy, Sci-Fi
2018, Australia
Watch trailer
7.4
Sleepy Hollow
Drama, Detective, Mystery
2013, USA
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