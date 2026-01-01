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Caroline Ford
Caroline Ford Caroline Ford
Kinoafisha Persons Caroline Ford

Caroline Ford

Caroline Ford

Date of Birth
13 May 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress, Director
Actor type
Dramatic actress, Horror actress, Comedy actress

Popular Films

Carnival Row 7.8
Carnival Row (2019)
Sleepy Hollow 7.4
Sleepy Hollow (2013)
FBI: International 6.5
FBI: International (2021)

Filmography

FBI: International 6.5
FBI: International
Drama, Crime 2021, USA
Carnival Row 7.8
Carnival Row
Drama, Fantasy, Horror 2019, USA
Nekromancer 5.4
Nekromancer Nekrotronic
Horror, Comedy, Sci-Fi 2018, Australia
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Sleepy Hollow 7.4
Sleepy Hollow
Drama, Detective, Mystery 2013, USA
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