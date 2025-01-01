Menu
Andrey Udalov
Andrey Udalov
Andrey Udalov
Date of Birth
4 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
5.3
Saving Leningrad
(2019)
Filmography
5.3
Saving Leningrad
Spasti Leningrad
Drama, History
2019, Russia
