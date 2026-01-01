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Kinoafisha Persons Marina de Tavira Awards

Awards and nominations of Marina de Tavira

Marina de Tavira
Awards and nominations of Marina de Tavira
Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
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