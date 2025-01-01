Menu
Kinoafisha Persons Nico Parker Awards

Nico Parker
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
Supporting Actress
Nominee
Sundance Film Festival 2024 Sundance Film Festival 2024
Breakthrough Performance
Winner
