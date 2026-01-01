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Natalia Señorales
Natalia Señorales
Kinoafisha
Persons
Natalia Señorales
Natalia Señorales
Natalia Señorales
Occupation
Actress
Actor type
Horror actress
Popular Films
6.3
Terrified
(2017)
Filmography
6.3
Terrified
Aterrados / Terrified
Horror, Mystery
2017, Argentina
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