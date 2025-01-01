Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Amin Nazemzadeh
Amin Nazemzadeh
Amin Nazemzadeh
Amin Nazemzadeh
Amin Nazemzadeh
Amin Nazemzadeh
Date of Birth
1 March 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.2
Miles
(2018)
Filmography
6.2
Miles
A-X-L
Sci-Fi
2018, USA
Watch trailer
