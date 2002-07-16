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Milly Shapiro
Milly Shapiro
Kinoafisha
Persons
Milly Shapiro
Milly Shapiro
Milly Shapiro
Date of Birth
16 July 2002
Age
24 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Horror actress
,
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
6.9
Hysteria!
(2024)
6.7
Hereditary
(2018)
Tickets
5.8
JJ Villard's Fairy Tales
(2020)
Filmography
6.9
Hysteria!
Thriller
2024, USA
5.8
JJ Villard's Fairy Tales
Comedy, Fantasy, Horror
2020, USA
6.7
Hereditary
Hereditary
Drama, Horror, Detective
2018, USA
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News about Milly Shapiro’s private life
A Stephen King Classic, Mike Flanagan’s Vision, and Hereditary Star — 'Carrie' Reimagined
What Really Happened in 'Hereditary'? The Shocking Ending and Its Hidden Meaning
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