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Milly Shapiro
Milly Shapiro Milly Shapiro
Kinoafisha Persons Milly Shapiro

Milly Shapiro

Milly Shapiro

Date of Birth
16 July 2002
Age
24 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Horror actress, Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Hysteria! 6.9
Hysteria! (2024)
Hereditary 6.7
Hereditary (2018)
JJ Villard's Fairy Tales 5.8
JJ Villard's Fairy Tales (2020)

Filmography

Hysteria! 6.9
Hysteria!
Thriller 2024, USA
JJ Villard's Fairy Tales 5.8
JJ Villard's Fairy Tales
Comedy, Fantasy, Horror 2020, USA
Hereditary 6.7
Hereditary Hereditary
Drama, Horror, Detective 2018, USA
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News about Milly Shapiro’s private life
Still from the film 'Carrie'
A Stephen King Classic, Mike Flanagan’s Vision, and Hereditary Star — 'Carrie' Reimagined
legion-media.ru — 'Hereditary' (2018), behind the scenes photo
What Really Happened in 'Hereditary'? The Shocking Ending and Its Hidden Meaning
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