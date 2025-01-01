Menu
Awards and nominations of Sophia Lillis

Sophia Lillis
MTV Movie + TV Awards 2018 MTV Movie + TV Awards 2018
Best On-Screen Team
Winner
Most Frightened Performance
Nominee
