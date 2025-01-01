Menu
Akaki Sakhelashvili
Akaki Sakhelashvili
Date of Birth
2 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
5.7
How I Became Russian
(2018)
0.0
Na strazhe plyazha
(2022)
0.0
Pushkin
(2016)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Family
Year
All
2022
2018
2016
2013
All
4
Films
1
TV Shows
3
Director
4
Na strazhe plyazha
Detective, Comedy, Crime
2022, Russia
5.7
How I Became Russian
Kak ya stal russkim
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
Pushkin
Comedy
2016, Russia
Poslednij iz Magikyan
Comedy, Family
2013, Russia
