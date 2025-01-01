Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Akaki Sakhelashvili
Akaki Sakhelashvili Akaki Sakhelashvili
Kinoafisha Persons Akaki Sakhelashvili

Akaki Sakhelashvili

Akaki Sakhelashvili

Date of Birth
2 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

How I Became Russian 5.7
How I Became Russian (2018)
Na strazhe plyazha 0.0
Na strazhe plyazha (2022)
Pushkin 0.0
Pushkin (2016)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 1 TV Shows 3 Director 4
Na strazhe plyazha
Na strazhe plyazha
Detective, Comedy, Crime 2022, Russia
How I Became Russian 5.7
How I Became Russian Kak ya stal russkim
Comedy 2018, Russia
Watch trailer
Pushkin
Pushkin
Comedy 2016, Russia
Poslednij iz Magikyan
Poslednij iz Magikyan
Comedy, Family 2013, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more