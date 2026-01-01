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Mikhail Prokhorov
Mikhail Prokhorov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Prokhorov
Mikhail Prokhorov
Mikhail Prokhorov
Date of Birth
3 May 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.9
What Men Talk About. Continuation
(2018)
5.8
Winter, Go Away!
(2012)
Filmography
6.9
What Men Talk About. Continuation
O chyom govoryat muzhchiny. Prodolzhenie
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
5.8
Winter, Go Away!
Zima, ukhodi!
Documentary
2012, Russia
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