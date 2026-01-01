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Mikhail Prokhorov
Mikhail Prokhorov Mikhail Prokhorov
Kinoafisha Persons Mikhail Prokhorov

Mikhail Prokhorov

Mikhail Prokhorov

Date of Birth
3 May 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actor

Popular Films

What Men Talk About. Continuation 6.9
What Men Talk About. Continuation (2018)
Winter, Go Away! 5.8
Winter, Go Away! (2012)

Filmography

What Men Talk About. Continuation 6.9
What Men Talk About. Continuation O chyom govoryat muzhchiny. Prodolzhenie
Comedy 2018, Russia
Watch trailer
Winter, Go Away! 5.8
Winter, Go Away! Zima, ukhodi!
Documentary 2012, Russia
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