Aleksandra Bystrzhickaya
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Bystrzhickaya
Aleksandra Bystrzhickaya
Date of Birth
26 May 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
6.5
Slony mogut igrat v futbol
(2018)
6.2
Frewaka
(2024)
6.0
F20
(2022)
Filmography
Genre
All
Adult
Crime
Drama
Horror
Romantic
Thriller
Year
All
2024
2022
2019
2018
All
4
Films
4
Actress
4
6.2
Frewaka
Fréwaka
Horror
2024, Ireland / Great Britain
6
F20
F20
Crime, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
5.9
Smert nam k litsu
Smert nam k litsu
Drama
2019, Russia
6.5
Slony mogut igrat v futbol
Slony mogut igrat v futbol
Romantic, Adult
2018, Russia
Watch trailer
