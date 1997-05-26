Menu
Aleksandra Bystrzhickaya
Date of Birth
26 May 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Slony mogut igrat v futbol (2018)
Frewaka (2024)
F20 (2022)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 4 Actress 4
Frewaka Fréwaka
Horror 2024, Ireland / Great Britain
F20 F20
Crime, Thriller 2022, Russia
Smert nam k litsu Smert nam k litsu
Drama 2019, Russia
Slony mogut igrat v futbol Slony mogut igrat v futbol
Romantic, Adult 2018, Russia
