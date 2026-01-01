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Lisa Addario
Lisa Addario
Kinoafisha
Persons
Lisa Addario
Lisa Addario
Lisa Addario
Date of Birth
25 July 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Director, Producer
Popular Films
6.0
Parental Guidance
(2012)
5.0
Dear Dictator
(2018)
Filmography
5
Dear Dictator
Dear Dictator / Coup D'etat
Comedy
2018, USA
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6
Parental Guidance
Parental Guidance
Comedy
2012, USA
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