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Lisa Addario
Lisa Addario Lisa Addario
Kinoafisha Persons Lisa Addario

Lisa Addario

Lisa Addario

Date of Birth
25 July 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Director, Producer

Popular Films

Parental Guidance 6.0
Parental Guidance (2012)
Dear Dictator 5.0
Dear Dictator (2018)

Filmography

Dear Dictator 5
Dear Dictator Dear Dictator / Coup D'etat
Comedy 2018, USA
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Parental Guidance 6
Parental Guidance Parental Guidance
Comedy 2012, USA
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