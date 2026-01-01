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Nurlan Saburov
Nurlan Saburov Nurlan Saburov
Kinoafisha Persons Nurlan Saburov

Nurlan Saburov

Nurlan Saburov

Date of Birth
22 December 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actor

Popular Films

TALK 7.5
TALK (2020)
Brat ili Brak 6.6
Brat ili Brak (2017)
Stand Up 6.5
Stand Up (2013)

Filmography

Bednye Patriki
2025, Russia
TALK 7.5
TALK
Reality-TV 2020, Russia
Chto bylo dalshe? 6.1
Chto bylo dalshe?
Reality-TV, Comedy 2019, Russia
Otkrytyy mikrofon 6.2
Otkrytyy mikrofon
Comedy, Reality-TV 2017, Russia
Brat ili Brak 6.6
Brat ili Brak Brat ili Brak
Comedy 2017, Kazakhstan
Stand Up 6.5
Stand Up
Comedy, Reality-TV 2013, Russia
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