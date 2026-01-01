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Nurlan Saburov
Nurlan Saburov
Kinoafisha
Persons
Nurlan Saburov
Nurlan Saburov
Nurlan Saburov
Date of Birth
22 December 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actor
Popular Films
7.5
TALK
(2020)
6.6
Brat ili Brak
(2017)
6.5
Stand Up
(2013)
Filmography
Bednye Patriki
2025, Russia
7.5
TALK
Reality-TV
2020, Russia
6.1
Chto bylo dalshe?
Reality-TV, Comedy
2019, Russia
6.2
Otkrytyy mikrofon
Comedy, Reality-TV
2017, Russia
6.6
Brat ili Brak
Brat ili Brak
Comedy
2017, Kazakhstan
6.5
Stand Up
Comedy, Reality-TV
2013, Russia
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