Awards and nominations of Guan Hu

Guan Hu
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Un Certain Regard Award
Winner
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Best Film
Nominee
