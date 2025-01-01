Menu
Awards and nominations of Aisling Franciosi

Aisling Franciosi
Berlin International Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019
EFP Shooting Star
Winner
