Alexey Kamynin

Date of Birth
30 April 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Pravda 7.5
Pravda (2024)
Khandra 6.4
Khandra (2020)
Olive i roboty 0.0
Olive i roboty (2023)

Filmography

Pravda 7.5
Pravda Pravda
Thriller, Detective, Drama 2024, Russia
Olive i roboty
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
Nevidimoe
Nevidimoe
Documentary, Music 2022, Russia
Khandra 6.4
Khandra Khandra
Comedy 2020, Russia
Lozh ili deystvie
Lozh ili deystvie
Drama 2017, Russia
