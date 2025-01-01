Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Alexey Kamynin
Alexey Kamynin
Kinoafisha
Persons
Alexey Kamynin
Alexey Kamynin
Alexey Kamynin
Date of Birth
30 April 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.5
Pravda
(2024)
6.4
Khandra
(2020)
0.0
Olive i roboty
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Documentary
Drama
Music
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2024
2023
2022
2020
2017
All
5
Films
4
TV Shows
1
Writer
2
Director
4
7.5
Pravda
Pravda
Thriller, Detective, Drama
2024, Russia
Watch trailer
Olive i roboty
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
Nevidimoe
Documentary, Music
2022, Russia
6.4
Khandra
Khandra
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
Lozh ili deystvie
Drama
2017, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree