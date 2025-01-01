Menu
Anastasiya Kvitko
Anastasiya Kvitko
Anastasiya Kvitko
Anastasiya Kvitko
Anastasiya Kvitko
Date of Birth
23 November 1988
Age
36 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Eye colour
brown
Popular Films
6.5
Matilda
(2017)
0.0
Трое в лифте, не считая собаки
(2017)
Filmography
6.5
Matilda
Matilda
Drama, Biography, Thriller
2017, Russia
Watch trailer
Трое в лифте, не считая собаки
Трое в лифте, не считая собаки
Detective, Romantic
2017, Russia
