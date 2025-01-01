Menu
Anastasiya Kvitko

Date of Birth
23 November 1988
Age
36 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Eye colour
brown

Popular Films

Matilda 6.5
Matilda (2017)
Трое в лифте, не считая собаки 0.0
Трое в лифте, не считая собаки (2017)

Filmography

Matilda 6.5
Matilda
Drama, Biography, Thriller 2017, Russia
Трое в лифте, не считая собаки
Трое в лифте, не считая собаки
Detective, Romantic 2017, Russia
