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Nataliya Indeikina
Nataliya Indeikina
Kinoafisha
Persons
Nataliya Indeikina
Nataliya Indeikina
Nataliya Indeikina
Date of Birth
19 October 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.2
Skoro vsyo konchitsya
(2017)
5.8
Grazhdanskiy brak
(2017)
Filmography
5.8
Grazhdanskiy brak
Comedy
2017, Russia
6.2
Skoro vsyo konchitsya
Skoro vsyo konchitsya
Drama
2017, Russia
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