Marcos A. Gonzalez
Marcos A. Gonzalez
Marcos A. Gonzalez
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.7
Good Time
(2017)
7.2
Reverse the Curse
(2023)
6.8
Daddio
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Romantic
Year
All
2023
2017
2015
All
4
Films
4
Actor
4
6.8
Daddio
Daddio
Drama
2023, USA
Watch trailer
7.3
Reverse the Curse
Bucky F*cking Dent
Comedy, Drama, Romantic
2023, USA
7.7
Good Time
Good Time
Drama, Crime
2017, USA
Watch trailer
5.9
3 Generations
Three Generations
Drama, Comedy
2015, USA
