Albina Tihanova
Kinoafisha Persons Albina Tihanova

Date of Birth
11 June 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

BOOMERang 5.2
BOOMERang (2021)

Filmography

Genre
Year
All 1 Films 1 Actress 1
BOOMERang 5.2
BOOMERang BUMERang
Comedy 2021, Russia
