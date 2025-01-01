Albina Tihanova

Menu
Filmography
Date of Birth
11 June 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
5.2
BOOMERang
(2021)
Filmography
1
Films
1
Actress
1
5.2
BOOMERang
BUMERang
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
