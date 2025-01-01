Menu
Alex C. Nachi
Alex C. Nachi
Alex C. Nachi
Alex C. Nachi
Date of Birth
16 August 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
5.3
We Are Zombies
(2023)
5.1
Allure
(2017)
4.3
The Gracefield Incident
(2017)
Filmography
5.3
We Are Zombies
We Are Zombies
Comedy, Horror
2023, France / Canada
Watch trailer
Les Mecs
Drama, Comedy
2020, Canada
4.3
The Gracefield Incident
The Gracefield Incident
Thriller, Mystery, Horror
2017, USA / Canada
Watch trailer
5.1
Allure
Allure
Drama, Romantic, Thriller
2017, Canada
