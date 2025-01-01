Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alex C. Nachi
Alex C. Nachi Alex C. Nachi
Kinoafisha Persons Alex C. Nachi

Alex C. Nachi

Alex C. Nachi

Date of Birth
16 August 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

We Are Zombies 5.3
We Are Zombies (2023)
Allure 5.1
Allure (2017)
The Gracefield Incident 4.3
The Gracefield Incident (2017)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 3 TV Shows 1 Actor 4
We Are Zombies 5.3
We Are Zombies We Are Zombies
Comedy, Horror 2023, France / Canada
Watch trailer
Les Mecs
Les Mecs
Drama, Comedy 2020, Canada
The Gracefield Incident 4.3
The Gracefield Incident The Gracefield Incident
Thriller, Mystery, Horror 2017, USA / Canada
Watch trailer
Allure 5.1
Allure Allure
Drama, Romantic, Thriller 2017, Canada
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more