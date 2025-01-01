Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jean-Pierre Mocky
Awards
Awards and nominations of Jean-Pierre Mocky
Jean-Pierre Mocky
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jean-Pierre Mocky
Berlin International Film Festival 1987
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1963
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree