Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Gruzdev
Aleksandr Gruzdev
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Gruzdev
Aleksandr Gruzdev
Aleksandr Gruzdev
Date of Birth
9 May 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
2.9
A Hellish Chaos
(2017)
0.0
Ryzhik
(2012)
Filmography
Genre
All
Children's
Documentary
Year
All
2017
2012
All
2
Films
2
Actor
2
2.9
A Hellish Chaos
A Hellish Chaos
Documentary
2017, Russia
Ryzhik
Children's
2012, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree