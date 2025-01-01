Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Agisha Semashkova
Kinoafisha
Persons
Agisha Semashkova
Agisha Semashkova
Date of Birth
17 December 1993
Age
31 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
5.9
Dnyukha!
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
2018
All
1
Films
1
Actress
1
5.9
Dnyukha!
Dnyukha!
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree