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Nikita Sanaev
Nikita Sanaev
Kinoafisha
Persons
Nikita Sanaev
Nikita Sanaev
Nikita Sanaev
Date of Birth
28 September 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.1
Inadequate People 2
(2019)
6.2
Rektor
(2024)
5.9
Superpoziciya
(2022)
Filmography
6.2
Rektor
Drama, Comedy
2024, Russia
5.9
Superpoziciya
Sci-Fi
2022, Russia
7.1
Inadequate People 2
Neadekvatnye lyudi 2
Comedy, Drama
2019, Russia
Watch trailer
5.7
Sveta s togo sveta
Comedy
2018, Russia
5.9
Dnyukha!
Dnyukha!
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
Krylya Pegasa
Drama, Romantic
2017, Russia
Tescha-komandir
Romantic,
2017, Russia
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