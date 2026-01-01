Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nikita Sanaev
Nikita Sanaev Nikita Sanaev
Kinoafisha Persons Nikita Sanaev

Nikita Sanaev

Nikita Sanaev

Date of Birth
28 September 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Inadequate People 2 7.1
Inadequate People 2 (2019)
Rektor 6.2
Rektor (2024)
Superpoziciya 5.9
Superpoziciya (2022)

Filmography

Rektor 6.2
Rektor
Drama, Comedy 2024, Russia
Superpoziciya 5.9
Superpoziciya
Sci-Fi 2022, Russia
Inadequate People 2 7.1
Inadequate People 2 Neadekvatnye lyudi 2
Comedy, Drama 2019, Russia
Watch trailer
Sveta s togo sveta 5.7
Sveta s togo sveta
Comedy 2018, Russia
Dnyukha! 5.9
Dnyukha! Dnyukha!
Comedy 2018, Russia
Watch trailer
Krylya Pegasa
Krylya Pegasa
Drama, Romantic 2017, Russia
Tescha-komandir
Tescha-komandir
Romantic, 2017, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more