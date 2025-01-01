Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alessandra Toreson
Alessandra Toreson Alessandra Toreson
Kinoafisha Persons Alessandra Toreson

Alessandra Toreson

Alessandra Toreson

Date of Birth
29 May 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Caprica 7.6
Caprica (2009)
Step Sisters 5.4
Step Sisters (2018)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actress 2
Step Sisters 5.4
Step Sisters Step Sisters
Comedy 2018, USA
Caprica 7.6
Caprica
Drama, Sci-Fi 2009, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more