Alessandra Toreson
Alessandra Toreson
Alessandra Toreson
Alessandra Toreson
Alessandra Toreson
Date of Birth
29 May 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.6
Caprica
(2009)
5.4
Step Sisters
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Sci-Fi
Year
All
2018
2009
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
2
5.4
Step Sisters
Step Sisters
Comedy
2018, USA
7.6
Caprica
Drama, Sci-Fi
2009, USA
